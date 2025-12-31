Jahrhundertealte Tradition Brenk feiert stets die etwas andere Silvesterparty Martin Ingenhoven 31.12.2025, 06:00 Uhr

i In der Kapelle St. Silvester findet jährlich am Morgen des 31. Dezembers ein feierlicher Gottesdienst statt, der Auftakt zur Silvesterkirmes Martin Ingenhoven

Das dürfte so ziemlich einzigartig sein: Das kleine Dorf Brenk im Brohltal feiert sein Kirchweihfest seit Jahrhunderten zum Jahreswechsel. Der Schutzpatron des Gotteshauses trägt daran Anteil.

Wenn andernorts die letzten Vorbereitungen für den Jahreswechsel laufen, beginnt in Brenk erst das eigentliche Fest. Mit Festhochamt und Frühschoppen trotzt das kleine Dorf im Brohltal seit Jahrhunderten dem Kalender. Warum hier Silvester mehr ist als nur der Abschied vom alten Jahr – und weshalb die Brenker an diesem Datum unbeirrt festhalten –, das erzählt eine Tradition mit überraschend tiefen Wurzeln.







