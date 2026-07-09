Leben und arbeiten an der B9
Breisigs alte Jahnhalle muss noch weiter durchhalten 
Die Jahnhalle in Bad Breisig existiert auch nach 66 Jahren immer noch. Oft wurde über den Abriss diskutiert, passiert ist aber b
Die Jahnhalle in Bad Breisig existiert auch nach 66 Jahren immer noch. Oft wurde über den Abriss diskutiert, passiert ist aber bisher nichts.
Silke Müller

Schon im Dezember 2016 prognostizierte Gabriele Hermann-Lersch, damalige Stadtbürgermeisterin von Bad Breisig, dass die Jahnhalle über kurz oder lang abgerissen werden müsse. Knapp zehn Jahre später steht sie immer noch. Aber wie lang noch?

Lesezeit 2 Minuten
Totgeglaubte leben länger. Das scheint zumindest auf die Jahnhalle in Bad Breisig zuzutreffen. Denn: Ja, auch wenn man ihr schon öfter „ans Leder“ wollte – das Schätzchen, Baujahr 1960, ist immer noch die „gute Stube“ von Niederbreisig.

Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben

Rückblick auf Dezember 2016: In der Sitzung des Bauausschusses der Stadt ging es darum, die Entwicklung der Fläche Koblenzer Straße/Ecke Tempelgasse zu sichern.
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