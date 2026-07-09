Schon im Dezember 2016 prognostizierte Gabriele Hermann-Lersch, damalige Stadtbürgermeisterin von Bad Breisig, dass die Jahnhalle über kurz oder lang abgerissen werden müsse. Knapp zehn Jahre später steht sie immer noch. Aber wie lang noch?
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Totgeglaubte leben länger. Das scheint zumindest auf die Jahnhalle in Bad Breisig zuzutreffen. Denn: Ja, auch wenn man ihr schon öfter „ans Leder“ wollte – das Schätzchen, Baujahr 1960, ist immer noch die „gute Stube“ von Niederbreisig.
Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben
Rückblick auf Dezember 2016: In der Sitzung des Bauausschusses der Stadt ging es darum, die Entwicklung der Fläche Koblenzer Straße/Ecke Tempelgasse zu sichern.