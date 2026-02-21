Werner Schäfer ausgezeichnet  
Breisiger Urgestein erhält Eisernen Meisterbrief
Werner Schäfer ist mit dem Eisernen Meisterbrief der Handwerkskammer Koblenz ausgezeichnet worden.
Silke Müller

Werner Schäfer ist nicht nur als Wirt der beliebten Schäferhütte in Oberbreisig bekannt. Er hat sich auch auf verschiedene Weise ehrenamtlich engagiert und gilt als Breisiger Urgestein. Jetzt hat er eine besondere Auszeichnung erhalten. 

Lesezeit 4 Minuten
Den Eisernen Meisterbrief in den Händen zu halten, ist wirklich nichts Alltägliches. Genau diesen durfte Werner Schäfer aus Oberbreisig jüngst von Kurt Krautscheid, Präsident der Handwerkskammer (HwK) Koblenz, entgegennehmen. Nach dem Goldenen Meisterbrief für 50 und dem Diamentenen für 60 Jahre eine höchst seltene Auszeichnung, die dem 88 Jahre alten Breisiger Urgestein zuteilgeworden ist.

