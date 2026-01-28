Hausarztpraxis geschlossen Breisiger Ärzte erweitern Sprechstunde für Patienten Ralf Grün 28.01.2026, 13:00 Uhr

i Wie wirken sich die Praxisschließungen in Steimel und Bad Breisig auf die medizinische Versorgung aus? Sebastian Kahnert. picture alliance/dpa

Wie lassen sich die angekündigten Schließungen von Hausarztpraxen in Steimel und Bad Breisig kompensieren? Auch wenn die Kommunen direkt nichts machen können, wollen sie doch bei Lösungsansätzen unterstützen, sagt der Bad Breisiger Bürgermeister.

Sowohl in Bad Breisig als auch in Steimel im Puderbacher Land (Kreis Neuwied) bemühen sich die Bürgermeister darum, dass sich die medizinische Versorgung nicht verschlechtert. Hintergrund ist die Ankündigung von Gerhard Hülsmann, die Hausarztpraxen in beiden Orten zum 31.







