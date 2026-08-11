Es ist wohl eines der ältesten Geschäfte an der B9 – wenn nicht sogar das älteste: „Probst Haus der Geschenke“ in Bad Breisig existiert seit mehr als 100 Jahren. Gegründet wurde es 1920. Wie sich das Geschäft übers Jahrhundert hinweg entwickelt hat.
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Wer auf der B9 in Bad Breisig unterwegs ist, kann es gar nicht übersehen: „Probst Haus der Geschenke“ schräg gegenüber der Kirche St. Marien. Auf 600 Quadratmetern wird das große Sortiment liebevoll präsentiert. Individualität: Das wird beim Inhaberehepaar Johannes und Brigitte Probst ganz großgeschrieben.