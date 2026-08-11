Leben und arbeiten an der B9 Breisig: „Probst Haus der Geschenke“ ist 106 Jahre alt Silke Müller 11.08.2026, 05:00 Uhr

i Brigitte und Johannes Probst in ihrem Geschäft „Probst Haus der Geschenke“ an der B9 in Bad Breisig Silke Müller

Es ist wohl eines der ältesten Geschäfte an der B9 – wenn nicht sogar das älteste: „Probst Haus der Geschenke“ in Bad Breisig existiert seit mehr als 100 Jahren. Gegründet wurde es 1920. Wie sich das Geschäft übers Jahrhundert hinweg entwickelt hat.

Wer auf der B9 in Bad Breisig unterwegs ist, kann es gar nicht übersehen: „Probst Haus der Geschenke“ schräg gegenüber der Kirche St. Marien. Auf 600 Quadratmetern wird das große Sortiment liebevoll präsentiert. Individualität: Das wird beim Inhaberehepaar Johannes und Brigitte Probst ganz großgeschrieben.







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