Die Ahrflut in Skizzen Breisig: Ex-Kreisarchivar hat Eindrücke festgehalten Silke Müller 12.08.2026, 12:00 Uhr

i „Nach der Flutkatastrophe im Ahrtal vom 14./15. Juli 2021“: So heißt das Skizzenbuch des ehemaligen Kreisarchivars Leonhard Janta. Silke Müller

„Nach der Flutkatastrophe im Ahrtal vom 14./15. Juli 2021“: So heißt das Skizzenbuch des ehemaligen Kreisarchivars Leonhard Janta. Neben den Bildern gibt es darin auch Historisches zu früheren Ahr-Hochwässern und Fakten zur jüngsten Katastrophe.

Direkt betroffen war Leonhard Janta von der Flutkatastrophe im Juli 2021 nicht. Er lebt in Bad Breisig. Aber der ehemalige Leiter des Kreisarchivs Ahrweiler ist eng mit dem Ahrtal verbunden. Schließlich ging er in Bad Neuenahr-Ahrweiler zur Schule und war später bis zu seinem Ruhestand 2018 ganze 32 Jahre lang bei der Kreisverwaltung Ahrweiler beschäftigt.







Artikel teilen

Artikel teilen