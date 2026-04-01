Durch das Aus für Remagens Krankenhauses ist kein Notarzt an der Rheinschiene mehr vorhanden. Die Neuenahrer Klinik soll die Lücke schließen – doch in der Praxis ist das schwierig. Das DRK fordert, über einen Notarztstandort am Rhein nachzudenken.
Lesezeit 2 Minuten
An der Rheinschiene fehlt es nach Schließung des Krankenhauses Maria Stern in Remagen an Notärzten. Bislang konnten die Sanitäter des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) von der Rettungswache an der B9 in Remagen einen Notarzt des Krankenhauses zu ihren Einsätzen mitnehmen.