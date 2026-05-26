Feuerwehr feiert Jubiläum
Brandschützer sind in Barweiler längst ein Stück Heimat
VG-Bürgermeister Guido Nisius überreicht eine Urkunde zum Jubiläum.
VG-Bürgermeister Guido Nisius überreicht eine Urkunde zum Jubiläum.
Werner Dreschers

Die Zeiten, als die Feuerwehrleute ihre Spritzenpumpen noch mit Muskelkraft bedienen mussten, sind wahrlich vorbei. Gleichwohl gehört die Erinnerung daran mit zu einem Jubiläum, das die Feuerwehr in Barweiler jetzt feiern durfte.

Lesezeit 3 Minuten
Die Feuerwehr in Barweiler blickt inzwischen auf eine 100-jährige Geschichte. Nach Fassanstich und Blaulichtparty am Vorabend mit „De Trötemänn“ hat die Jubiläumsfeier mit einem Festgottesdienst in der Kirche St. Gertrud begonnen. Pfarrer Andreas Paul dankte den Feuerwehrleuten für ihre gewissenhafte ehrenamtliche Aufgabenerfüllung über Generationen hinweg und bat um Gottes Schutz für alle Angehörigen der Jubiläumswehr.

Ressort und Schlagwörter

Kreis AhrweilerBlaulicht

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