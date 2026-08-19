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Brandgeruch im Kreis Ahrweiler nicht allein Warnsignal
Auch im Kreis Ahrweiler kann man derweil Brandgeruch wahrnehmen. Das bedeutet aber nicht immer direkt, dass es vor Ort irgendwo
Auch im Kreis Ahrweiler kann man derweil Brandgeruch wahrnehmen. Das bedeutet aber nicht immer direkt, dass es vor Ort irgendwo brennt.
Philipp von Ditfurth. picture alliance/dpa/Philipp von Ditfurth

Auch im Kreis Ahrweiler riecht die Luft momentan vielerorts nach wie vor nach Rauch. Der Brandgeruch stammt oft von Waldbränden, die in anderen Kreisen oder gar in Belgien wüten. Was das für die Bürger jetzt bedeutet.

Lesezeit 1 Minute
Die Bürger im Kreis werden auch am Mittwoch draußen noch verstärkt Brandgeruch in der Luft wahrgenommen haben. Das Lagezentrum Bevölkerungsschutz Rheinland-Pfalz teilte dazu bereits zu Wochenbeginn mit, dass es aufgrund der aktuellen Waldbrände, insbesondere im Hürtgenwald im Kreis Düren (NRW) und im Hohen Venn (Belgien), auch im Kreis Ahrweiler weiterhin zu wahrnehmbarem Rauch- und Brandgeruch kommen kann.
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