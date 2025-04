Nach dem Brand in einem leer stehenden Gebäude in der Sinziger Barbarossastraße am Sonntagabend sind jetzt die Brandermittler auf der Suche nach der Ursache. Anwohner hatten Personen weglaufen sehen.

Bei einem Brand in einer Doppelhaushälfte in der Sinziger Barbarossastraße 52 am Sonntagnachmittag gegen 16.46 Uhr waren Einsatzkräfte der Feuerwehr, Polizei, THW und Rettungsdienst im Einsatz. Durch die umgehende Brandbekämpfung konnte ein Übergreifen des Feuers auf die andere, ebenfalls nicht bewohnte, Doppelhaushälfte verhindert werden. Die Löscharbeiten dauerten bis circa 23 Uhr an, wie die Feuerwehr auf Anfrage mitteilt.

Inwieweit das Haus Einsturz gefährdet ist und ob Sicherungsarbeiten durchgeführt werden müssten, soll im Nachgang geklärt werden. Am Montag besah sich der Brandermittler der Kripo Mayen die Örtlichkeit, die Ermittlungen dauern noch an. Anwohner hatten Personen weglaufen sehen. „Wir haben noch keine Kenntnis über Personendaten“, hieß es seitens der Kripo. Die Schadenshöhe dürfte sich auf einen unteren, sechsstelligen Betrag belaufen. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Remagen, „In der Wässerscheid“ 32, Telefon 02642/9820, zu melden.