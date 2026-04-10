Feuer in Löhndorf Brand in Wohnhaus verursacht hohen Schaden Judith Schumacher 10.04.2026, 13:00 Uhr

i Die Drohnenaufnahme der Feuerwehr gibt einen guten Eindruck über die Schäden, die bei dem Dachstuhlbrand entstanden sind. Löschzug Bad Bodendorf

Nach dem Brand im Dachstuhl eines Wohnhauses in Löhndorf kümmert sich die Stadt nun um die Unterbringung der Mieter. Die Kriminalpolizei ermittelt indes die Ursache für das Feuer. Und es gibt eine Besonderheit bei der Alarmierung der Feuerwehr.

Noch ungeklärt ist die Ursache des Brandes, der am Donnerstag um 11.15 Uhr im Dachgeschoss eines Löhndorfer Wohnhauses in der Prümer Straße ausbrach und die gesamten Feuerwehren aus dem Sinziger Stadtgebiet, die Remagener Wehr mit Drehleiter sowie den Atemschutz-Zug der Kreisstadt, Polizei, DRK und Notfallseelsorger auf den Plan rief.







Artikel teilen

Artikel teilen