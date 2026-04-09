Feuer im Dachgeschoss Brand in Löhndorf macht Wohnhaus unbewohnbar Judith Schumacher 09.04.2026, 15:00 Uhr

i Die Drehleiter-Besatzung arbeitet inmitten von Rauchschwaden. Judith Schumacher

Am Donnerstagmittag ist es zu einem Brand in einem Einfamilienhaus in Sinzig-Löhndorf gekommen. Das Dachgeschoss des Hauses hatte Feuer gefangen. Verletzt wurde niemand. Bilder vom Einsatz.

Der Brand eines Wohnhauses am Dorfrand von Löhndorf rief am Donnerstagmittag ein Großaufgebot der Feuerwehr Sinzig und Remagen auf den Plan. Im Dachgeschoss eines Einfamilienhauses war aus bislang ungeklärter Ursache ein Feuer ausgebrochen.„Das Haus wird auf lange Sicht unbewohnbar bleiben, glücklicherweise sind keine Personen zu Schaden gekommen“, erklärte Sinzigs Stadtwehrleiter Andreas Braun am Rande der Löscharbeiten.







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