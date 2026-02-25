Aller guten Dinge sind zehn
Bonner „Over the Border“-Festival feiert Jubiläum
Sousou & Maher Cissoko
Elena Kipriotis. ELENA KIPRIOTIS

Musik aus aller Welt, vereint unter einem Banner, jenseits von Grenzen und Vorurteilen: Dafür steht das Bonner Weltmusikfestival „Over the Border“, das in diesem Jahr zum zehnten Mal in der UN-Stadt stattfindet. Am 6. März geht’s los.

Von Anfang März bis Ende April (und zum Teil sogar darüber hinaus) bringt Organisator Manuel Banha Künstlerinnen und Künstler aus Europa, Afrika und Asien in spektakulären Konzerten zusammen, bei denen letztlich Leidenschaft und Offenheit gleichermaßen gefeiert werden.

