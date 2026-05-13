Zum Schluss Masse mit Klasse
Bonner Jazzfest endet mit hochkarätigem Doppelkonzert
US-Sängerin Jazzmeia Horn
US-Sängerin Jazzmeia Horn
Thomas Kölsch

Mit einem außergewöhnlichen Musikgenuss setzte das Bonner Jazzfest noch mal einen Akzent. Zwei renommierte Ensembles präsentierten Kompositionen im Spannungsfeld zwischen traditionellem Bigband-Sound und avantgardistischer Klangforschung.

Lesezeit 2 Minuten
Es ist vorbei: Das Bonner Jazzfest 2026 hat auch in diesem Jahr mit einem hochkarätigen Doppelkonzert geendet und dabei nicht nur auf Klasse, sondern auch auf Masse gesetzt. Mehr als 40 Musikerinnen und Musiker standen an diesem Abend als Teil von zwei renommierten Ensembles auf der Bühne des Telekom Forums und präsentierten Kompositionen im Spannungsfeld zwischen traditionellem Bigband-Sound und avantgardistischer Klangforschung.

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