Vor allem im Zusammenhang mit Bauarbeiten finden sich im Boden immer wieder Bomben und andere Munition aus der Zeit des Zweiten Weltkrieges. Einen neuen Fall gibt es aktuell in Ahrweiler, bei dem eine Bombenentschärfung ansteht.

Ein Bombenfund am Dienstagvormittag in Ahrweiler hat den Kampfmittelräumdienst auf den Plan gerufen. Wie die Stadtverwaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler mitteilt, haben Mitarbeiter einer Baufirma bei Arbeiten in der Carl-von-Ehrenwall-Allee eine Bombe gefunden. Polizei und Kampfmittelräumdienst waren anschließend im Einsatz. Wie die Experten einschätzen, geht von der Bombe „keine akute Gefahr“ aus, sie wurde „sicher umlagert und abgedeckt“. Der Fundort ist abgesperrt.

Amerikanische Fliegerbombe

Bevor die Experten den Fundort und die Bombe untersuchten, war das betroffene und anliegende Gebiet vorsorglich geräumt und abgesperrt worden. Das galt konkret für den Ahrtorparkplatz, einen Teil der Ehrenwall’schen Klinik und den Campingplatz in Ahrweiler. Hieß es seitens der Stadt zunächst, dass keine Evakuierung von Anwohnern vorgesehen sei, hat sich die Lage bis zum Dienstagnachmittag geändert. Um 15.30 Uhr teilte die Stadt mit, dass die Bombe, laut Kampfmittelräumdienst eine 250 Kilogramm schwere amerikanische Fliegerbombe, am Fundort entschärft werden muss - und eine Evakuierung von Anwohnern unumgänglich ist.

Als Termin für die Entschärfung nennt die Stadt den Donnerstag, 4. September. Es sei nötig, einen Evakuierungsradius in einem Umkreis von 300 Metern um den Fundort einzurichten. Welche Straßen betroffen sind, kann einer Karte entnommen werden, die die Stadt zur Verfügung stellte. Allerdings soll es am Mittwoch noch eine detailliertere Karte geben.

i Dieser Bereich rund um die Fundstelle wird evakuiert. RZ-Grafik

Die Räumung muss bis 12 Uhr erfolgt sein, informiert die Stadt. Im Anschluss erfolge die Kontrolle des Gebietes. Sobald klar ist, dass sich keine Personen mehr im Gefahrenbereich befinden, legen die Mitarbeiter des Kampfmittelräumdienstes mit ihrer Arbeit los. Für alle Bürger, die von der Evakuierung betroffen sind, hat die Stadt für den Bedarfsfall in der Sporthalle der Grundschule Ahrweiler (Blankartstraße 13) eine Betreuungsstelle eingerichtet.

Zudem werden in den betroffenen Straßen am Mittwoch, 3. September, Handzettel für die Bürgerinnen und Bürger mit den wichtigsten Hinweisen zur Entschärfung und Evakuierung in die Briefkästen eingeworfen. „Parallel werden wir diese Informationen auf allen Kanälen der Stadtverwaltung zur Verfügung stellen“, ergänzt Stadtsprecher Karl Walkenbach.

Stadt richtet Servicetelefon ein

Am Mittwoch und Donnerstag wird für den Zeitraum 8 bis 18 Uhr ein Servicetelefon für Rückfragen bei der Stadtverwaltung eingerichtet. Bürger erreichen das Servicetelefon unter der Rufnummer 02641/87258. Darüber hinaus gibt die Stadt noch diesen Hinweis: Für Menschen, die ihr Haus im Rahmen der Evakuierung nur mit Unterstützung verlassen können, wird noch eine eigene Kontaktnummer für mobile Transporte bekannt gegeben, heißt es.

Mit Blick auf den Verkehr teilt die Stadtverwaltung mit: „Der Bahnverkehr wird nicht betroffen sein, die Linienbusse werden im Evakuierungsgebiet ab 12 Uhr nicht verkehren.“ Weitere Informationen zu Straßensperrungen und Umleitungen folgen noch. Alle Bürger werden gebeten, das betroffenen Gebiet am Donnerstag von 12 bis voraussichtlich 16 Uhr weitläufig zu umfahren.

Sirenensignal zur Entwarnung

Sobald die Bombe entschärft ist, wird die Bevölkerung durch ein Sirenensignal darauf aufmerksam gemacht, dass die Gefahr gebannt ist. Ferner soll es auch entsprechende Meldungen der Stadtverwaltung auf allen gängigen Kanälen sowie über das staatliche Warnsystem Cell Broadcast geben, über das eine SMS an Mobiltelefone im betroffenen Bereich gesendet werde.

Davon abgesehen ist die Stadt im engen Austausch mit Feuerwehr, Polizei und Kampfmittelräumdienst. Sie sagt zu, die Bürger über aktuelle Informationen auf dem Laufenden zu halten.