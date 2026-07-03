Boeselager-Realschule feiert ihren Abschlussjahrgang
Zahlreiche Schüler haben an der Philipp-Freiherr-von-Boeselager-Realschule plus Ahrweiler ihren Abschluss geschafft. Zu diesem Anlass stand eine große Feier an.
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„Dieser Abschluss ist etwas Besonderes“, das waren die Worte von Bettina Lanzerath, Schulleiterin der Philipp-Freiherr-von-Boeselager-Realschule plus Ahrweiler, an die Abschlussklassen 10a, b, c, 9d und 9e. Nach der Flutkatastrophe im Juli 2021 wurde die Baustelle Schule zum ständigen Begleiter der diesjährigen Abschlussschüler.