Schule in Ahrweiler Boeselager-Realschule feiert ihren Abschlussjahrgang 03.07.2026, 20:00 Uhr

i Der Abschlussjahrgang 2026 ist nun bestens gerüstet für die Zukunft. Johannes Morschhausen

Zahlreiche Schüler haben an der Philipp-Freiherr-von-Boeselager-Realschule plus Ahrweiler ihren Abschluss geschafft. Zu diesem Anlass stand eine große Feier an.

„Dieser Abschluss ist etwas Besonderes“, das waren die Worte von Bettina Lanzerath, Schulleiterin der Philipp-Freiherr-von-Boeselager-Realschule plus Ahrweiler, an die Abschlussklassen 10a, b, c, 9d und 9e. Nach der Flutkatastrophe im Juli 2021 wurde die Baustelle Schule zum ständigen Begleiter der diesjährigen Abschlussschüler.







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