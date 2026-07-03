Schule in Ahrweiler 
Boeselager-Realschule feiert ihren Abschlussjahrgang
Der Abschlussjahrgang 2026 ist nun bestens gerüstet für die Zukunft.
Der Abschlussjahrgang 2026 ist nun bestens gerüstet für die Zukunft.
Johannes Morschhausen

Zahlreiche Schüler haben an der Philipp-Freiherr-von-Boeselager-Realschule plus Ahrweiler ihren Abschluss geschafft. Zu diesem Anlass stand eine große Feier an.

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„Dieser Abschluss ist etwas Besonderes“, das waren die Worte von Bettina Lanzerath, Schulleiterin der Philipp-Freiherr-von-Boeselager-Realschule plus Ahrweiler, an die Abschlussklassen 10a, b, c, 9d und 9e. Nach der Flutkatastrophe im Juli 2021 wurde die Baustelle Schule zum ständigen Begleiter der diesjährigen Abschlussschüler.

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Kreis AhrweilerBildung

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