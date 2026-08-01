Wie hilft ein Mediator bei einem Konflikt rund um das Thema „Immobilie“? Das erfahren Interessierte bei einem Vortrag im September. Warum das auch für diejenigen interessant ist, die zur Miete wohnen.
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Wenn Immobilienexpertin und Immobilienmediatorin Ursula Mohr-Gödderz am Dienstag, 29. September, 17.30 Uhr, im Mehrgenerationenhaus in Bad Neuenahr-Ahrweiler, Weststraße 6, zum Thema „Immobilienkonflikte fair lösen – Mediation als Chance“ referiert, könnte dies nicht nur für Erbengemeinschaften und Scheidungsgegner interessant sein, sondern auch für Mieter und Vermieter.