Zoff um Immobilie Bodendorfer Mediatorin hilft auch bei Mietkonflikten Silke Müller 01.08.2026, 16:00 Uhr

i Auch bei Konflikten zwischen Mieter und Vermieter hilft Immobilienmediatorin Ursula Mohr-Gödderz. Fernando Gutierrez-Juarez. picture alliance/dpa

Wie hilft ein Mediator bei einem Konflikt rund um das Thema „Immobilie“? Das erfahren Interessierte bei einem Vortrag im September. Warum das auch für diejenigen interessant ist, die zur Miete wohnen.

Wenn Immobilienexpertin und Immobilienmediatorin Ursula Mohr-Gödderz am Dienstag, 29. September, 17.30 Uhr, im Mehrgenerationenhaus in Bad Neuenahr-Ahrweiler, Weststraße 6, zum Thema „Immobilienkonflikte fair lösen – Mediation als Chance“ referiert, könnte dies nicht nur für Erbengemeinschaften und Scheidungsgegner interessant sein, sondern auch für Mieter und Vermieter.







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