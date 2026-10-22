Als Kinderbuchautorin hat sich Petra Schwarzkopf aus Bad Bodendorf schon einen Namen gemacht. Jetzt ist ihr erster historischer Roman fertig. Neuigkeiten gibt es aber auch von der „Detektei Anton“.
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Seit sich Petra Schwarzkopf aus Bad Bodendorf vor rund zehn Jahren erfolgreich an einer RZ-Aktion beteiligt hat und ihr eingesandter Beitrag für das Buch „Schlafgut-Geschichten“ berücksichtigt wurde, hat die 57-jährige Autorin – eigentlich von Beruf Juristin und fünffache Mutter von mittlerweile erwachsenen Kindern – eine rasante Entwicklung hingelegt.