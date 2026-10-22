Sonderband erschienen
Bodendorfer Autorin beschert „Trickreiche Weihnachten“
Petra Schwarzkopf mit ihren beiden neuen Büchern: dem Sonderband „Trickreiche Weihnachten“ der Reihe „Detektei Anton“ und der No
Petra Schwarzkopf mit ihren beiden neuen Büchern: dem Sonderband „Trickreiche Weihnachten“ der Reihe „Detektei Anton“ und der Novelle „Entführt im Advent – kein Krimi“.
Frank Schwarzkopf

Als Kinderbuchautorin hat sich Petra Schwarzkopf aus Bad Bodendorf schon einen Namen gemacht. Jetzt ist ihr erster historischer Roman fertig. Neuigkeiten gibt es aber auch von der „Detektei Anton“. 

Lesezeit 2 Minuten
Seit sich Petra Schwarzkopf aus Bad Bodendorf vor rund zehn Jahren erfolgreich an einer RZ-Aktion beteiligt hat und ihr eingesandter Beitrag für das Buch „Schlafgut-Geschichten“ berücksichtigt wurde, hat die 57-jährige Autorin – eigentlich von Beruf Juristin und fünffache Mutter von mittlerweile erwachsenen Kindern – eine rasante Entwicklung hingelegt.
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