Vorläufiges Obduktionsergebnis Blutverlust führte zum Tod von 29-Jähriger aus Wirft 05.06.2026, 14:08 Uhr

i Die Frau aus Wirft, die am 30. Mai mutmaßlich von ihrem Ex-Mann getötet wurde, ist laut vorläufigem Obduktionsergebnis an den Stichverletzungen gestorben. Werner Dreschers

Nun äußert sich die Staatsanwaltschaft Koblenz zum vorläufigen Obduktionsergebnis der Frau, die in der Nacht zum 30. Mai nahe Müsch tot gefunden wurde: Die 29-Jährige starb an mehreren Stichverletzungen. Der Tatverdächtige, ihr Ex-Mann, ist in Haft.

„Nach dem vorläufigen Obduktionsbericht ist die Frau an dem durch mehrere Stichverletzungen im Brustbereich ausgelösten Blutverlust verstorben“, er klärt Mario Mannweiler, Leitender Oberstaatsanwalt der Staatsanwaltschaft Koblenz, auf Nachfrage unserer Zeitung.







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