25 Jahre Jubiläum gefeiert Blaulichtmesse zu Ehren der Notfallseelsorge in Breisig Judith Schumacher 14.09.2026, 15:00 Uhr

i Arbeiten seit einem Vierteljahrhundert mit den Einsatzkräften der Blaulichtfamilie zusammen: Die Notfallseelsorger im Kreis Ahrweiler feierten dieses Jubiläum mit einem Gottesdienst. Mike Robe

Seit 25 Jahren sind die Notfallseelsorger im Kreis Ahrweiler da, wenn Leben aus den Fugen gerät. Bei einer Feier in Bad Breisig wurde sichtbar, wie sehr ihre Arbeit Menschen Halt gibt – und welche Geschichten dahinterstecken.

Wenn das Leben innerhalb weniger Augenblicke aus den Fugen gerät, wenn man vielleicht gerade noch über den nächsten Einkauf nachgedacht hat und plötzlich alles anders ist, dann sind das Situationen, in denen neben Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst auch die Männer und Frauen in den violetten Jacken kommen.







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