Karneval in Oberbreisig
Black-Pearl-Piraten und Reggae-Fieber: Jecken sind los
Reaggae und karibisches Flair zauberte diese Fußgruppe ins Oberbreisiger Schmuddelwetter.
Martin Ingenhoven

Der Karneval ist ein Fest der Fantasie und der Sinne. Das gilt auch für den Umzug in Oberbreisig, bei dem sich Zugteilnehmer und Zuschauer farbenfroh und fantasievoll kostümiert haben. 

„Alles wie immer“: So hieß es kurz vor Zugbeginn von Dieter Reuter, einem der Organisatoren des Karnevalsumzugs in Oberbreisig. Noch am Vormittag hatte stundenlanger Regen gedroht, den Narren die Stimmung zu verderben. Doch man blieb standhaft und wurde belohnt – nur wenige Tropfen konnten die Stimmung in den Gassen rund um die Kirche St.

