Kandidatur bekannt gegeben
Björn Ingendahl will Bürgermeister von Remagen bleiben
Remagens Bürgermeister Björn Ingendahl
Christian Koniecki

Björn Ingendahl kandidiert erneut für das Amt des hauptamtlichen Bürgermeisters der Stadt Remagen. Das hat der 45-Jährige jetzt mitgeteilt. Ingendahl ist seit 2018 Bürgermeister von Remagen – und will weiterführen, was er begonnen hat.

Lesezeit 2 Minuten
Björn Ingendahl will hauptamtlicher Bürgermeister der Römerstadt Remagen bleiben. Ende vergangener Woche hat der 45-Jährige bekannt gegeben, dass er bei der Wahl zum Stadtbürgermeister am 22. März 2026 erneut kandidieren werde. Ingendahl leitet die Geschicke der Stadt seit siebeneinhalb Jahren.

Ressort und Schlagwörter

Kreis AhrweilerPolitik

Top-News aus der Region