Kandidatur bekannt gegeben Björn Ingendahl will Bürgermeister von Remagen bleiben 02.11.2025, 16:00 Uhr

i Remagens Bürgermeister Björn Ingendahl Christian Koniecki

Björn Ingendahl kandidiert erneut für das Amt des hauptamtlichen Bürgermeisters der Stadt Remagen. Das hat der 45-Jährige jetzt mitgeteilt. Ingendahl ist seit 2018 Bürgermeister von Remagen – und will weiterführen, was er begonnen hat.

Björn Ingendahl will hauptamtlicher Bürgermeister der Römerstadt Remagen bleiben. Ende vergangener Woche hat der 45-Jährige bekannt gegeben, dass er bei der Wahl zum Stadtbürgermeister am 22. März 2026 erneut kandidieren werde. Ingendahl leitet die Geschicke der Stadt seit siebeneinhalb Jahren.







