Bjarne Mädel, Bastian Pastewka und Bettina Stucky haben bei „Quatsch keine Oper“ in Bonn jetzt aus einer Monolog-Sammlung vorgelesen. Ein starker Abend – doch voll ausgeschöpft wurde das Potenzial der drei Schauspieler nicht.

Lesungen scheinen im Trend zu sein. Ein Buch, ein Stuhl und ein erfahrener Sprecher oder eine erfahrene Sprecherin, mehr braucht es nicht. Keine Lichtwechsel, keine Bühnenaufbauten, keine Technik. Allein im Februar werden mit Lars Eidinger, Roland

Jankowsky

und Robert Stadlober drei durchaus bekannte Schauspieler mit verschiedenen Buchprojekten zu Gast in Bonn sein.