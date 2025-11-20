Krankenhaus in Remagen Bittere Pille: Klinik Maria Stern vor endgültigem Aus Judith Schumacher 20.11.2025, 16:20 Uhr

i Ab Freitag wird das Krankenhaus Maria Stern vom Rettungsdienst nicht mehr angefahren, wie der Generalbevollmächtigte Mark Boddenberg erklärt. Judith Schumacher

Zwischenzeitlich sah es so aus, als könnte das Krankenhaus Maria Stern doch noch gerettet werden. Jetzt, nach gescheiterten Verhandlungen mit dem Investor, sieht sich der Generalbevollmächtigte im Verfahren zu einem drastischen Schritt gezwungen.

Eine bittere Botschaft steht für das Remagener Krankenhaus Maria Stern ins Haus. Auch wenn es schmerzhaft für die Belegschaft und die Menschen in der Region ist: „Es wird wohl mit an sicher grenzender Wahrscheinlichkeit zum Ende November schließen.







