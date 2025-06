Die Gäste in den Römer-Thermen in Bad Breisig mussten einige Zeit auf Gastronomie verzichten. Jetzt sind neue Pächter in das Bad „eingezogen“.

Seit die Römer-Thermen in Bad Breisig wieder offen sind, herrscht reger Betrieb. Und die Gäste kommen erneut kulinarisch auf ihre Kosten. Dafür sorgt das Team des Bistros um das Pächterehepaar Rosita Imantalab und Ali Aslani. Eine echte Familienangelegenheit, wie Rosita Imantalab im Gespräch mit unserer Zeitung deutlich macht, denn alle sind miteinander verwandt – auch Koch Reza Karimi ist ein Familienmitglied. Und Davood Imantalab, Rositas Vater, steht ebenfalls hinter dem Tresen.

„Alte Hasen“ in der Gastronomie in Bädern

Hinzu kommt eine Menge Know-how. Denn Rosita Imantalab und Ali Aslani sind, was den Betrieb von Gastronomie in Bädern angeht, wirklich „alte Hasen“. Vor der Flutkatastrophe im Juli 2021 kredenzten sie zum Beispiel leckere Speisen und Getränke im Twin in Bad Neuenahr-Ahrweiler oder auch im Thermalfreibad in Bad Bodendorf. Und eigentlich hätten sie dort auch gern wieder weitergemacht. Aber der Wiederaufbau zieht sich für die beiden einfach zu lange hin.

„Das ist jetzt vier Jahre her, und wir wissen nicht, wann sich dort etwas tut. Aber wir müssen was machen und wollen auf diesem Gebiet aktiv bleiben“, erläutert Rosita Imantalab, die mit ihrem Mann auch die Heidestube in Bad Neuenahr-Ahrweiler betreibt. Als die beiden im November vergangenen Jahres zufällig erfahren, dass in der Deichwelle in Neuwied ein neuer Pächter für den Gastronomiebetrieb gesucht wird, zögern sie nicht lange und bewerben sich. Zunächst aber gibt es eine Absage.

i In den Römer-Thermen in Bad Breisig ist die Gastronomie wieder offen. Silke Müller

Kurze Zeit später – wieder rein zufällig – werden die beiden gewahr, dass auch für den Betrieb des Bistros in den Römer-Thermen in Bad Breisig jemand gesucht wird. Die Bewerbung klappt auf Anhieb. Recht zügig erhalten Rosita Imantalab und Ali Aslani eine Zusage. Zu diesem Zeitpunkt sind sie noch davon ausgegangen, dass es im Januar oder Februar losgehen könnte. Doch bekanntlicherweise hat sich die Wiedereröffnung der Römer-Thermen deutlich nach hinten verschoben.

Aber wie es der Zufall will, meldet sich im Januar auch die Neuwieder Deichwelle und fragt, ob noch Interesse besteht. „Dort haben wir dann am 1. Februar eröffnet“, berichtet Rosita Imantalab. Dass es dann in den Römer-Thermen doch erst Mai werden würde, hat sogar die Arbeit irgendwie erleichtert. „So lief alles reibungsloser“, sagt die Pächterin. Denn sie sowie Ali Aslani legen großen Wert darauf, dass gerade am Anfang immer einer von ihnen am Ort ist, um das Team einzuarbeiten.

„Zudem sind wir ständig in Kontakt mit der Thermenleitung. Die Zusammenarbeit ist uns sehr wichtig“, betont Rosita Imantalab. Dabei geht es unter anderem um neue Ideen und Kundenwünsche. „Man muss sich anpassen“, weiß die 38-Jährige. Und auch besondere Veranstaltungen, etwa das Kartenspielen der Senioren in den Römer-Thermen, wird von dem Pächterehepaar kulinarisch betreut.

„Wir beziehen das ganze Gemüse und auch den Salat aus der Grafschaft.“

Ali Aslani

An den insgesamt 27 Tischen in Foyer, Hallenbad und Biergarten dürfen sich die Gäste auf Speisen mit regionalen Produkten freuen. „Wir beziehen das ganze Gemüse und auch den Salat aus der Grafschaft“, berichtet Ali Aslani. Auch die Pommes frites sind frisch – und nicht etwa aus der Tiefkühltruhe. „Es gibt sie auch glutenfrei“, ergänzt Rosita Imantalab. Abgerundet wird das Angebot mit Weinen von der Ahr und Kuchen von einem Bad Breisiger Bäcker.

i Die Pommes frites im Bistro 7 Römer kommen nicht aus der Tiefkühltruhe, sondern sind frisch. Ina Fassbender. picture alliance/dpa

Die Möglichkeit, in den Römer-Thermen Kaffee zu trinken und sich ein Stück Kuchen schmecken zu lassen, werde sehr gut angenommen, freut sich die Pächterin. „Auch von Gästen, die gar nicht schwimmen gehen“, sagt sie. Im Saunabereich des Bades betreiben Rosita Imantalab und Ali Aslani ebenfalls eine Theke, an der Besucher Getränke bestellen können. Aber nicht nur das, denn es ist auch möglich, von dort aus Essen zu ordern. „Wir bringen es dann dahin“, so die Pächterin.

Zwar ist der Name des Bistros in den Römer-Thermen noch nirgendwo zu lesen – es gibt ihn aber schon. „Die Deichwelle ist der siebte Betrieb, und wir sind sieben Familienmitglieder. Deshalb heißt die Gastronomie in Neuwied Bistro 7-Welle – der Name hier ist Bistro 7 Römer“, erläutert Rosita Imantalab.