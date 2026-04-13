Sanierung nach der Ahrflut Bischof eröffnet Rosenkranzkirche in Bad Neuenahr Jochen Tarrach 13.04.2026, 05:00 Uhr

i Bischof Stephan Ackermann war aus Trier gekommen, um mit der Gemeinde den Abschluss der Sanierungsarbeiten zu feiern. Jochen Tarrach

Die Weltkriege konnten der Rosenkranzkirche in Bad Neuenahr nicht viel anhaben. Doch die Ahrflut verursachte deutliche Schäden an dem Gotteshaus, die nun wieder behoben sind. Jetzt ging die feierliche Wiedereröffnung über die Bühne.

Mit einem feierlichen Pontifikalamt hat der Trierer Bischof Stephan Ackermann am Sonntag die bei der Ahrflut schwer geschädigte Rosenkranzkirche in Bad Neuenahr nach mehrjähriger Sanierungsphase neu eröffnet. Die Freude war groß, dass der Abschluss der langen Erhaltungsarbeiten gefeiert werden konnte.







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