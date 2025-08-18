Das Pfarrheim in Dümpelfeld ist nach der Flut wieder aufgebaut und am Wochenende von Bischof Helmut Dieser gesegnet worden. Nun können dort wieder Veranstaltungen und Feste stattfinden.

In Dümpelfeld stand am Wochenende ein besonderes Pfarrfest an. Denn mit diesem wollte die Kirchengemeinde Dümpelfeld St. Cyriacus den Abschluss des Wiederaufbaus nach der Flutkatastrophe 2021 feiern. Ein herzliches Willkommen galt dem Bischof von Aachen, Helmut Dieser, der mehrere Jahre Pfarrer in der Pfarreiengemeinschaft Adenauer Land war. Sehr gern, so betonte er, zelebriere er die heilige Messe in der Pfarrkirche aus dem besonderen Anlass. Er fühle sich den Menschen in seinem früheren Seelsorgegebiet nach wie vor sehr verbunden. Das Pfarrheim in Dümpelfeld war von der verheerenden Flutkatastrophe im Juli 2021 massiv betroffen. „Bis zu 1,5 Meter hoch stand das Wasser in den Technikräumen“, erinnert sich Rainer Koch aus dem Verwaltungsrat der Pfarrgemeinde. Es erforderte großen Einsatz, die technische Infrastruktur wiederherzustellen. Jetzt wurde mit einem Pontifikalamt der umfassende Wiederaufbau des Pfarrheimes gefeiert.

i Große Freude in Dümpelfeld über die Wiederherstellung des Pfarrheimes, die Feier begann mit dem Pontifikalamt. Werner Dreschers

Pfarrheim braucht noch Inventar

Konzelebrant war Pater Antony Richard vom hauptamtlichen Seelsorgeteam der Pfarrei St. Cyriacus Dümpelfeld im Pastoralen Raum Adenau-Gerolstein. Für den Verwaltungsrat und die Ortsgemeinde begrüßte Ortsbürgermeister Robert Reuter die Teilnehmer der Festmesse, die Ortsbürgermeister der benachbarten Orte Schuld, Insul, Hönningen nahmen teil. Die Messe wurde eindrucksvoll gesanglich begleitet vom Männergesangverein Adenauer Land mit Chorleiterin Monika Meyer. Im Anschluss feierten die Gäste bei Kaffee und Kuchen, der Erlös wird für die Anschaffung von noch benötigtem Inventar für das Pfarrheim verwendet. Auch in Medizintechnik wird investiert.

i Der Männergesangverein Adenauer Land mit Chorleiterin Monika Meyer gestaltete die Pontifikalmesse. Werner Dreschers

Rainer Koch erinnerte sich, dass durch die Flut der Öltank und die Heizungsanlage schwer geschädigt und unbrauchbar waren, aufwendige Sanierungen der Wände und des Bodens und Neuanschaffungen der Heizanlagen waren unvermeidbar. Aus dem Aufbauprogramm flossen die erforderlichen Finanzmittel, erfreulicherweise schonten sie weitgehend den Eigenanteil. Im Flutjahr 2021 wurde für den Winter provisorisch eine Lösung gefunden, die später der endgültigen wich. Eine Fußbodenheizung wurde installiert, eine Wärmepumpe versorgt das Gebäude.

Neue Räume des Pfarrhauses gesegnet

Bischof Dieser ging auf die Flut und die Folgen für die Orte ein, sprach davon, dass die Menschen auch bei solch dramatischen Ereignissen Hoffnung in Christus Jesus finden können. Er segnete später die Räume des Pfarrhauses, bat um Gottes Beistand für alle Menschen, die das Heim, unterhalb der Kirche gelegen, nutzen werden.

Der Bischof dankte allen, die sich für das Gelingen eingesetzt haben, dankte Rainer Koch und dem so engagierten „Kümmerer-Team“, dass sie die Aufgabe so gut und entschlossen gemeistert haben. Besonderen Dank richtete er an Küster Werner Surges, dankte insbesondere der vorherigen, verstorbenen Küsterin Edith Surges für ihre langjährige und so gewissenhafte Pflichterfüllung. Gemeinsam feierten alle die Einweihung des wiederhergestellten Pfarrheims.