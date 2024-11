Bewegende Momente Bischof Ackermann weiht Ahrtalkreuz 17.11.2024, 11:22 Uhr

i K-Lokal Altenahr Flutkreuz wird in der Kirche geweiht li. Bichof Stephan Ackermann re. das neue Kreuz Hans-Jürgen Vollrath

Drei Jahre und vier Monate nach der Flut ist das Ahrtalkreuz nun fertig und wurde jetzt von Bischof Ackermann in Altenahr geweiht. Es gibt den Gefühlen, Ängsten und Hoffnungen der Menschen eine Stimme.

Es war ein besonderer Moment in der Pfarrkirche Mariä Verkündigung in Altenahr, als Bischof Stefan Ackermann das Ahrtalkreuz weihte. Das Kunstwerk, das im Kreuzberger Atelier des Bildhauers Rudolf P. Schneider entstand, verkörpert, was die Menschen während der Pandemie und der Flutkatastrophe bewegt hat.

