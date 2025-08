Die Tour de France 2025 kommt auf 21 Etappen, ebenso die Vuelta a España 2025, die Deutschland Tour 2025 kommt kurz und knapp auf fünf Tage mit Prolog und vier Etappen auf eine Länge von 741 Kilometern. In jedem Fall eine atemberaubende und atemraubende Herausforderung an alle Pedaleure. Doch Wolfgang Hellen aus Birresdorf sattelte bei seiner Tour „Wolfgang’s Tour d’ Afrique 2025“ noch einen obendrauf: 30 Tage, 30 Etappen und rund 3500 Kilometer bis nach Gibraltar – zumindest den Planungen nach.

Bei Valencia bricht die Felge

Doch diese Fahrt endete für Wolfgang Hellen auf der 19. Etappe mit einem ruckelnden und vibrierenden Knirschen und Kratzen auf einem Schotterwege, der den Titel „spanische Schlaglochpiste“ alle Ehre gemacht hätte, rund 50 Kilometer hinter Valencia. Die Diagnose des 60-jährigen Pedalritters aus Birresdorf: Felgenbruch am Hinterrad – und das in der Einöde unweit der spanischen Mittelmeerküste. Das abrupte Aus der Mammuttour hat der Großzügigkeit keinen Abbruch getan: Die Spendenbereitschaft für den guten Zweck kann sich wahrlich sehen lassen. „Wir haben derzeit etwa 100 Einzelspende, größtenteils aus meinem persönlichen Umfeld. Der aktuelle Stand auf dem Spendenkonto für die Kinder Joy Stars School liegt aktuell bei etwas mehr als 34.000 Euro.“

Aufmerksamkeit für Schule in Ghana

Der Birresdorfer hatte vom ersten Moment der Tourplanung ein großartiges Ziel vor Augen. Auf seiner langen und anspruchsvollen Mammut-Tour durch Deutschland, Frankreich und Spanien, wollte er die Aufmerksamkeit auf Afrika richten. Vor allem aber auf Ghana, wo der Förderverein „Share with Ghana“ aktiv ist und den Ausbau der Joy Stars School in Sunyani, der Hauptstadt der Bono Region, finanziell unterstützt. Noch vor dem ersten Tritt in die Pedale erklärte Wolfgang Hellen, dass er genau dafür alles geben wolle: „Die Joy Stars School in der Regionalhauptstadt Sunyani gibt Kindern aus benachteiligten Verhältnissen die Chance auf eine hochwertige Bildung und eine bessere Zukunft.“ Die Einrichtung in Ghana sei ein Ort, an dem jedes Kind sein Potenzial entdecken und seine Träume verwirklichen könne. Hellen: „Langfristig ist es das Ziel, dort ein neues Schulgebäude zu bauen, um Kindern nachhaltig Zugang zu Bildung ermöglichen zu können – ich will einen Teil dazu besteuern.“

„Den ersten Schreckmoment hatte ich in Breisach.“

Die Tour von Wolfgang Hellen verlief nicht ohne kleine Pannen.

Die Langstreckentour im Schnelldurchlauf: Auf der ersten Etappe in Richtung Mainz wurde Wolfgang Hellen von Sportskameraden des Birresdorfer Sportvereins bis Koblenz begleitet. Weiter ging es für ihn in Begleitung in Richtung Mainz. „Den ersten Schreckmoment hatte ich in Breisach. Ich rutsche von der Pedale ab und haute mit dem inneren Knöchel auf die Kurbel. Die Platzwunde wurde direkt ein wenig dick. Es blutete aber nicht stark.“

Am fünften Tag strampelte Hellen den Rhein-Rhône-Kanal entlang. Weiter ging es nach Besançon in Frankreich. „Aus Birresdorf kam Uwe Igelmund angefahren, und er hat mich auf dem Rad begleitet.“ Weiter ging es nach Mâcon an der Saône, etwa 60 Kilometer nördlich von Lyon. Ein Stück weit hinter Lyon landete das Birresdorfer Duo schließlich in Vienne. „Dort trafen wir auf Bernd Söntgerath aus Leimersdorf. Wir sind dann nach Südfrankreich auf einem Radweg gefahren, der eigentlich diese Bezeichnung nicht verdient hatte.“ Die Landschaft sei atemberaubend schön, aber es sei auch atemraubend schwer zu fahren gewesen – allein schon durch den tosenden Fallwind Mistral: „Auf der Geraden habe ich mich in meinen Triathlonlenker hineinlegen müssen, damit ich überhaupt ein bisschen vom Acker kam“, erzählte Hellen.

i Der Mistral in Südfrankreich, der auch solche Bäume schief wachsen lässt, kam Wolfgang Hellen wie ein Überfallkommando auf der Piste vor. Wolfgang Hellen. Horst Bach

Danach ging es an der Küste entlang bis Perpignan am Rande der Pyrenäen und weiter nach Spanien. „Ich bin dann den Pass hoch bis Le Perthus, das ist eine Ortschaft an der französisch-spanischen Grenze, die unweit des spanischen Orts La Jonquera liegt.“ Gefühlt für Hellen: In Spanien wurden die Radwege immer schlechter. „Deswegen bin ich auf Nationalstraße ausgewichen“, so Hellen. Hier habe man schon aufpassen müssen, dass man nicht überfahren wird. Auch das Radfahren durch Barcelona und Valencia sei genauso eine Herausforderung gewesen wie auch das Befahren der spanischen Kreisverkehre. Die Radwege verlaufen gegen den Uhrzeigersinn um den Kreisverkehr. „Hier hat es dann auch eine kleinere Karambolage mit einem Autofahrer gegeben“, so Hellen. „Ich bin in dem Moment hingefallen. Wenn der da durchgezogen hätte, da wäre im Kreisverkehr schon die Tour zu Ende gewesen. Er hat sich jedenfalls entschuldigt“, so Hellen.

Gestrandet im Nirgendwo

Die pralle Sonne brannte erbarmungslos an jenem Sonntagmorgen in der Einöde hinter Valencia, als Wolfgang Hellen die Bremse betätigen musste, um mit seinem Rad zum Stillstand zu kommen. Nicht nur das, der Stillstand bedeutete sodann auch das endgültige Aus der Tour für den 60-Jährigen – und das nur rund 800 Kilometer vor dem Zielpunkt Gibraltar: „Die 19. Etappe, das war ein verhexter Tag. Kurz vorher habe ich noch gedacht, jetzt gleich zerfetzt es dir die Fahrradgabel.“ Im ersten Moment habe er noch geglaubt, es wäre nur eine Speiche los – war es aber nicht, stellte Hellen fest: „Ich habe die Packtaschen abgemacht und gesehen, dass die Felge gebrochen war.“

Weit und breit sei an dem Ort des Geschehens nichts zu sehen gewesen. „Keine Stadt, kein Dorf – rein gar nichts“, erzählt der Birresdorfer. In seiner Not habe er sein Patenkind in Deutschland angerufen: „Ich habe ihm mein Problem erklärt, dass ich in der Einöde stehe. Ich habe ihm meinen Standort geschickt und es gebeten, dass es mir den nächsten Bahnhof sucht und eine größere Stadt, in die ich fahren kann.“ Innerhalb von zwei Minuten habe er von seinem Patenkind eine Antwort erhalten. „Der nächste Bahnhof war nur drei Kilometer entfernt von mir.“ Nach dem Kauf einer Fahrkarte „bin ich in die nächste Stadt gefahren, da gab es Zweiradläden, die hatten aber zu, es war ja Sonntag.“ Zumindest fand er in der Stadt Xàtiva ein Hotel, „in das ich mich für zwei Tage eingecheckt habe“.

„Das Rad habe ich dem Nachtportier geschenkt.“

Wolfgang Hellen

Ans Aus der Tour habe er zu diesem Zeitpunkt allerdings noch nicht geglaubt. „In Xàtiva gab es zwei Fahrradläden.“ Die Schreckensnachricht an jenem Montag in den Geschäften ließ nicht lange auf sich warten. Im Fahrradladen habe man ihm erklärt, „wir können Ihnen zeitnah nicht helfen“, erinnert sich Hellen. Zwei Tage lang habe er „hin und her überlegt“, was er machen soll. Unterdessen sei ihm auch Zeit „weggelaufen“. Denn auch das Ende seiner Urlaubszeit habe im Raum gestanden. Schweren Herzens habe er sich für einen Schnitt entschieden, machte Hellen deutlich: „Ich habe mit mir gekämpft, aber was hatte ich denn für eine andere Wahl?“ Die wertvolleren Gegenstände des Fahrrads wie den Triathlon-Lenkeraufsatz und die Beleuchtung habe er demontiert. „Das Rad habe ich dem Nachtportier geschenkt.“

Tags darauf habe er sich in den Zug zurück nach Valencia gesetzt. „Dort habe ich mir dann drei Tage lang noch die Stadt angeguckt.“ Am darauffolgenden Sonntag habe er den Rückflug nach Deutschland gebucht. Hellen: „Die Laune war natürlich im Keller – vor dem verhexten Tag hatte ich ja nur noch 800 Kilometer vor mir.“

Die Radtour der Leiden ist noch nicht zu Ende gedacht. „Ich plane, die restlichen Kilometer bis nach Gibraltar 2026 anzugehen – ich will’s einfach auf einem neuen Rad bis nach Afrika schaffen“, hält Hellen an seiner Zielvorstellung nach wie vor fest.