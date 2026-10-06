Kreistag Ahrweiler stimmt zu Biogutvergärungsanlage kostet rund 47 Millionen Euro Lars Tenorth 06.10.2026, 19:00 Uhr

i Am Standort des Abfallwirtschaftszentrums „Auf dem Scheid" in Niederzissen wird die Biogutvergärungsanlage errichtet. Lars Tenorth

Die Biogutvergärungsanlage ist allein mit Blick auf die Kosten ein großes Projekt. In der jüngsten Kreistagssitzung erklärte Landrätin Cornelia Weigand, warum der Bau sinnvoll ist und was die positiven Effekte sind. Das sind weitere Stimmen.

Die Freude war Sascha Hurtenbach, Vorstand des Abfallwirtschaftsbetriebs (AWB) Kreis Ahrweiler, abzulesen, als die Mehrheit des Kreistags dem Beschluss zum Bau einer Biogutvergärungsanlage zustimmte. 32 Mitglieder sprachen sich dafür aus, zwei votierten mit Nein, und fünf enthielten sich der Stimme in der jüngsten Kreistagssitzung.







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