Ulenbruchs waren Vorreiter
Bio-Hofladen am Laacher See besteht seit 25 Jahren
Michael Ulenbruch (links) freute sich besonders über das Kommen von Altabt Benedikt Müntnich.
Michael Ulenbruch (links) freute sich besonders über das Kommen von Altabt Benedikt Müntnich.
Martin Ingenhoven

Vor 25 Jahren begann am Laacher See ein kleines Experiment: ein Biohofladen. Heute gilt der Hof der Familie Ulenbruch hingegen eher als regionaler Trendsetter für Genuss und nachhaltige Landwirtschaft.

Lesezeit 3 Minuten
Gerade im Sommer wird es an manchen Tagen schwer, auf dem großen Parkplatz am Laacher See noch eine Lücke zu finden. Besonders an Sonntagen strömen die Besucher aus nah und fern an den größten See des Landes, um die Natur zu genießen oder die uralte Abteikirche mit ihren kunsthandwerklichen Betrieben und der Gärtnerei zu besuchen.

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