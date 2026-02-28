Kandidatencheck zur Wahl
Bilden faire Löhne Grundlage für mehr Gerechtigkeit?
Auch die Forderung nach angemessener Bezahlung ist für viele Landtagskandidaten ein Aspekt beim Thema "soziale Gerechtigkeit".
Kaum bezahlbarer Wohnraum, überall steigende Kosten und manch einer fragt sich, wie er das Leben eigentlich bezahlen soll. Soziale Gerechtigkeit ist ein Thema im Landtagswahlkampf. Wir haben darüber mit den Kandidaten im Wahlkreis 14 gesprochen.

Die Frage, wie es im Land Rheinland-Pfalz mehr soziale Gerechtigkeit geben kann und was die Stellschrauben für eine Verbesserung in diesem Bereich sind, stellen sich auch die Kandidaten für das Direktmandat im Wahlkreis 14 (Bad Neuenahr-Ahrweiler, Grafschaft, VGs Altenahr und Adenau).

