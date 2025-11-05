Bibliothek in Bad Neuenahr bald rund um die Uhr offen

Die Neuenahrer Stadtbibliothek soll moderner werden – und zwar mithilfe von neuen Konzepten. Eines sieht vor, dass Nutzer dauerhaft Zugang haben, auch wenn kein Personal anwesend ist.
Beschlossene Sache ist, dass die Stadtbibliothek nach Fertigstellung der neuen Kurparkrandbebauung voraussichtlich im Jahr 2027 aus den Räumen der historischen Rentmeisterei in den südlichen Teil der neuen Kurparkgebäude umzieht. Aber es soll nicht nur umgezogen, sondern gleichzeitig die Anzahl der auszuleihenden Medien auf einen notwendigen Stand gebracht werden.