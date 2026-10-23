Grüne stellen Antrag 
Bezahlbarer Wohnraum bleibt ein Thema in Remagen
Wohnraum für Betuchte und Hotel: So sahen die Pläne des Investors der Firmengruppe Wahl für das Areal an den Türmen der Ludendor
Wohnraum für Betuchte und Hotel: So sahen die Pläne des Investors der Firmengruppe Wahl für das Areal an den Türmen der Ludendorff-Brücke aus.
Visualisierung Architektenbüro Bungarten

Der fehlende bezahlbare Wohnraum bleibt ein Thema in Remagen: Die Grünen fordern verbindliche Vorgaben, die Verwaltung argumentiert mit knappen Ressourcen. Ein großes Projekt ist in Planung, aber es muss noch viel getan werden.

Lesezeit 3 Minuten
Dass es in Remagen an bezahlbarem Wohnraum fehlt, steht außer Zweifel. Doch es tut sich nicht genug. Deshalb richtete die Stadtratsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen im Juni einen Antrag an die Verwaltung, sich damit zu beschäftigen. Daraufhin arbeitete Bauamtsleiter Peter Günther das Thema gründlich auf und erklärte im Bauausschuss umfassend, warum die Stadt der Aufgabe in dem geforderten Umfang nicht nachkommen kann.
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