Bewohner konnten nach Rauchentwicklung in Häuser zurück

Zahlreiche Feuerwehrautos waren am Sonntagmittag in der Bergstraße und der angrenzenden Straße „Apollinarisberg“ im Einsatz. Ursache war eine starke Rauchentwicklung in zwei Häusern. Nun ist klar: Die Bewohner konnten schnell in diese zurückkehren.

Nach einem Großeinsatz der Feuerwehr in Remagen am Sonntagmittag ist jetzt klar, dass die Bewohner der Mehrfamilienhäuser, die stark verraucht waren, schnell wieder in ihre Wohnungen zurückkonnten.

Ein nicht sachgerecht angeschlossener Ofen war Auslöser für die starke Rauchentwicklung gewesen.