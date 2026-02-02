Einsatz in Remagen
Bewohner konnten nach Rauchentwicklung in Häuser zurück
In Remagen kam es am Sonntagmittag zu einer Rauchentwicklung in zwei Mehrfamilienhäusern.
Martin Gausmann. Ahr-Foto Martin Gausmann

Zahlreiche Feuerwehrautos waren am Sonntagmittag in der Bergstraße und der angrenzenden Straße „Apollinarisberg“ im Einsatz. Ursache war eine starke Rauchentwicklung in zwei Häusern. Nun ist klar: Die Bewohner konnten schnell in diese zurückkehren.

Lesezeit 1 Minute
Nach einem Großeinsatz der Feuerwehr in Remagen am Sonntagmittag ist jetzt klar, dass die Bewohner der Mehrfamilienhäuser, die stark verraucht waren, schnell wieder in ihre Wohnungen zurückkonnten. Ein nicht sachgerecht angeschlossener Ofen war Auslöser für die starke Rauchentwicklung gewesen.

