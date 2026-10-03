Gedenken in Adenau Bewegende Ausstellung zeigt Flutkatastrophen-Bilder Werner Dreschers 03.10.2026, 14:00 Uhr

i Der Erste Beigeordnete der VG Adenau, Udo Seifen: „Die Ausstellung mag ein Beitrag gegen das Vergessen sein.“ Werner Dreschers

Im Adenauer Rathaus zeigt eine Ausstellung Fotografien der Flutkatastrophe: intime Einblicke in Leid, Mut und Solidarität. Aus fast 3000 Einsendungen wählte eine Jury bewegende Bildzeugnisse aus.

„Die Flut. Die Menschen. Die Folgen.“ Das ist der Titel einer Ausstellung im Adenauer Rathaus, die von Sonntag, 4. Oktober, bis Montag, 30. Oktober, geöffnet ist. Der Termin war bewusst aus Rücksicht auf mehrere Gedenkfeiern an dem Tag, an dem sich die Ahrflut zum fünften Mal jährte, verlegt worden.







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