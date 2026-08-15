Polizei warnt: Fall in Remagen
Betrüger versuchen über WhatsApp, an Geld zu kommen
In Remagen hat es in der jüngsten Vergangenenheit Betrugsfälle aus dem Bereich des sogenannten Spoofings gegeben.
In Remagen hat es in der jüngsten Vergangenenheit Betrugsfälle aus dem Bereich des sogenannten Spoofings gegeben.
Zacharie Scheurer. Zacharie Scheurer/dpa-tmn/dpa

Per WhatsApp geben sich Betrüger als Freunde aus – ein Fall aus Remagen zeigt, wie perfide die Betrugsmasche des sogenannten Spoofings funktioniert. Die Polizei erklärt, wie Bürger die Angriffe erkennen und sich schützen können.

Lesezeit 2 Minuten
Betrug über Messengerdienste wie WhatsApp ist gängige Praxis und gehört auch bei der Polizei zum Alltag. Sie ist aber darauf angewiesen, dass diese Fälle auch gemeldet werden, um zu erkennen, ob sie sich in bestimmten Bereichen häufen, wie Jan Terporten, Dienststellenleiter der Polizeiinspektion Remagen, betont.
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