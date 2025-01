Prozess in Ahrweiler Betrüger brachte Opfer um mehrere Zehntausend Euro Horst Bach 15.01.2025, 16:00 Uhr

i Im großen Gerichtssaal des Amtsgerichts Ahrweiler finden die Verhandlungen vor dem Schöffengericht statt. Horst Bach

Am Amtsgericht Ahrweiler ist ein Mann zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden, weil er einen anderen um eine hohe Summe Geld betrogen hatte. Der Angeklagte gestand schließlich. Bei dem Betrug stand ein Tanzlokal im Mittelpunkt.

Ein ehemaliger Gastronom aus Bad Neuenahr ist am Dienstag (14. Januar) am Amtsgericht Ahrweiler wegen gewerbsmäßigen Betrugs in 19 Fällen zu einer Bewährungsstrafe von einem Jahr und zehn Monaten verurteilt worden. Mit der frei erfunden Geschichte einer Mitinhaberschaft an einem Tanzlokal in der Kreisstadt erleichterte der 57-Jährige einen früheren Gast um einen hohen fünfstelligen Betrag.

