Insolvenz bei Neuwieder MVZ Betroffene im Brohltal warten auf Patientenakten 07.10.2025, 06:00 Uhr

i Das MVZ der Galeria Med GmbH gibt es in Burgbrohl schon länger nicht mehr. Allerdings sind Patientenakten immer noch nicht ausgehändigt worden. Sebastian Kahnert. picture alliance/dpa

Das MVZ der Galeria Med GmbH in Burgbrohl ist schon länger Geschichte. Doch einigen ehemaligen Patienten wurden ihre Patientenakten bisher heute nicht ausgehändigt: Wie geht es jetzt weiter?

Die MVZ Galeria Med GmbH hat Insolvenz anmelden müssen. Davon ist auch Burgbrohl betroffen – wenn auch nur indirekt. Zwar wurde das MVZ dort bereits früher dichtgemacht – sämtliche Arztpraxen der Neuwieder MVZ Galeria Med GmbH wurden zum 1. Oktober geschlossen –, die medizinische Versorgung im Brohltal konnte aber dennoch durch Julia Knöpfler gesichert werden.







Artikel teilen

Artikel teilen