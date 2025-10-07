Das MVZ der Galeria Med GmbH in Burgbrohl ist schon länger Geschichte. Doch einigen ehemaligen Patienten wurden ihre Patientenakten bisher heute nicht ausgehändigt: Wie geht es jetzt weiter?
Lesezeit 1 Minute
Die MVZ Galeria Med GmbH hat Insolvenz anmelden müssen. Davon ist auch Burgbrohl betroffen – wenn auch nur indirekt. Zwar wurde das MVZ dort bereits früher dichtgemacht – sämtliche Arztpraxen der Neuwieder MVZ Galeria Med GmbH wurden zum 1. Oktober geschlossen –, die medizinische Versorgung im Brohltal konnte aber dennoch durch Julia Knöpfler gesichert werden.