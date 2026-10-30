Seniorenheim geplant Betreutes Wohnen an der B9 in Bad Breisig? Silke Müller 30.10.2026, 14:45 Uhr

i Noch dominieren Autos an der B9 das südliche Entree der Stadt Bad Breisig. Aber das soll sich ändern. Es ist geplant, die Werkstatt abzureißen und auf dem Areal ein Seniorenheim zu bauen. Silke Müller

Das Entree von Bad Breisig an der B9 im Norden hat bereits seit Längerem ein neues Gesicht. Wo früher das Restaurant „Troja“ war, ist Wohnraum geschaffen worden. Nun könnte auch der südliche Ortseingang optisch bald anders daherkommen.

Noch dominieren zahlreiche Autos das Areal am südlichen Ortseingang von Bad Breisig an der Koblenzer Straße (B9) gegenüber den Bahngleisen. Doch das wird sich wohl ändern, denn die freie Werkstatt ASB Auto Service Bad Breisig GmbH wird schließen. Nach Informationen unserer Zeitung haben die Angestellten bereits ihre Kündigung zum Januar 2027 erhalten.







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