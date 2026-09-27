Weinherbst Mittelahr gestartet Besucherschar genießt edle Tropfen in vollen Zügen Thomas Kölsch 27.09.2026, 12:00 Uhr

i Die neue Dernauer Weinkönigin Nadine (Mitte) und ihre Prinzessinnen Lara (links) und Sarah. Thomas Kölsch

Die Bedingungen hätten kaum besser sein können: Nicht zu heiß, nicht zu kalt, viel Sonne und dazu das Beste, was die Winzer an der Ahr in diesem Jahr gekeltert haben. So ließ sich der Auftakt des Weinherbstes Mittelahr doch in vollen Zügen genießen.

Zum Auftakt des Weinherbstes Mittelahr kamen Menschen aus nah und fern, um in Altenahr, Mayschoß, Rech und Dernau ein paar feine Tropfen zu verkosten, ein bisschen durch die Weinberge zu wandern und an der einen oder anderen Stelle auch ausgelassen zu feiern.







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