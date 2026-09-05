Hitzesommer lockt Gäste an Besucherrekorde in Bädern im Kreis Ahrweiler Judith Schumacher 05.09.2026, 06:00 Uhr

i Die Verantwortlichen des Brohltalbads verzeichnen für die Badesaison einen weiteren Besucherrekord. Peter Engels

Während des Hitzesommers 2026 sind viele Menschen im Kreis Ahrweiler auf der Suche nach Abkühlung gewesen. Im Brohltalbad und in den Römer-Thermen haben offenbar viele diese gefunden, denn der Gästezulauf war dort in diesem Jahr außergewöhnlich hoch.

Der Supersommer mit seinen Hitzerekorden hat auch im Kreis Ahrweiler für eine positive Badesaison 2026 gesorgt. Noch ist das Schwimmangebot auf Kreisebene reduziert. Das TWIN, die Ahrthermen und das Bad Bodendorfer Nostalgiefreibad befinden sich noch im Wiederaufbau nach der Flutkatastrophe im Ahrtal vom Juli 2021.







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