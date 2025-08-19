Eine Leiche, besser gesagt ein halber Unterleib, wurde im römischen Kastell Ricomagus des Jahres 230 nach Christus gefunden. So jedenfalls die Annahme bei einem Streifzug am Wochenende durch das historische Remagen. Dabei begaben sich die Teilnehmer auf die Spuren der Römer mit Christin Havenith, der sich als zertifizierter Limes-Cicerone-Führer für das Unesco-Weltkulturerbe den Titel und Namen Beneficiarius Tertinius Severus gegeben hat. Die Story hinter der speziellen Stadtführung hat er basierend auf historischen Funden in enger Abstimmung mit der Generaldirektion kulturelles Erbe (GdkE) entwickelt. Zweimal im Jahr wird diese Führung in Remagen angeboten.

Einblicke in die Römerzeit

Die erste Führung des Jahres fand mit 20 Interessierten statt, die zweite mit gerade einmal zwei. „Das ist wohl dem letzten Schulferientag geschuldet“, mutmaßt Havenith, der zunächst erklärt, was denn nun eigentlich ein Beneficiarius ist. Dieser Personenkreis von Alt-Legionären wurde vom römischen Kaiser rekrutiert, als dieser Legionen links des Rheins abzog, um im Osten Krieg zu führen, damit die Ordnung am Rhein noch hergestellt werden konnte. Bei Ausschachtungsarbeiten der Kirche St. Peter und Paul habe man Weihesteine „seiner“ Kollegen gefunden.

i Ist in dem Hypokaustum ein Hinweis auf eine römische Leiche zu finden? Christian Havenith nahm Interessierte mit auf eine Zeitreise. Judith Schumacher

„Der Obergermanische Limes beginnt in Bad Hönningen und erstreckt sich 550 Kilometer in Richtung Süden, der Niedergermanische Limes von Bad Breisig bis ins niederländische Katwijk aan Zee. Wir stehen jetzt mitten im Kastell und gehen die Alte Straße längs, die auf den Eingang des Kastells zuläuft“, erläutert Havenith beim Gang durch die Fußgängerzone in Richtung historisches Dreieck. „Dort unten wird sich der Hafen befunden haben“, weist der Stadtführer in Richtung Pintgasse. Hinter dem Rathaus sollen sich Mauerreste aus römischer Zeit befinden. „Hier hat man sich mit Baustoffen bedient. Römische Ziegel wurden in der Remagener katholischen Kirche verbaut. Am Eingang des Kastells in Höhe der Villa Heros wurde täglich das Passwort geändert“, erklärt Havenith. Der Bau einer Militäranlage ist für Remagen für die Zeit von 5 vor Christus bis 5 nach Christus belegt, wie auf einer der zahlreichen Infotafeln nachzulesen ist. Danach war das Kastell 450 Jahre lang in Benutzung.

Ein Knochen taucht auf

Rolf Plewa vom Förderverein Kulturwerkstatt kommt hinzu und gibt ergänzende Informationen zum Hintergrund der Kulturwerkstatt. „Das ehemalige Jünglingsheim wurde von Alois Böll, dem Onkel des Schriftstellers Heinrich Böll, entworfen“, so Plewa. Von der ehemaligen Kegelbahn in dem Gebäude geht es zum Hypokaustum, der Fußbodenheizung des Privathauses des Kastellkommandanten, was 70 Jahre nach Christus auf einer Grundfläche von 500 Quadratmetern erbaut wurde. Inmitten des Hypokaustum, was beim Ausschachten des Fundaments für das Jünglingsheim gefunden wurde, liegt ein Knochen. „Der ist aber von einem Rind und gehört nicht zu unserer Leiche“, erklärt Havenith.

i Mühlsteine, Ziegel und Keramiken aus römischer Zeit lagern gleich neben dem Hypokaustum unter der Kulturwerkstatt. Judith Schumacher

Neben dem Mauerwerk der Fußbodenheizung finden sich Mühlsteine aus dem Mayener Grubenfeld, römische Ziegel und Keramik. Auf dem Boden finden sich Abdrücke eines Fußes und einer Hundepfote. Weiter geht es zum römischen Museum der Stadt, wo die Teilnehmer einiges über die Bukterer erfahren, die auch Weser-Ems-Germanen genannt wurden. „Die lebten auf der anderen Rheinseite und kamen als Plünderer über den Fluss, als sie sahen, dass die Legionäre abzogen“, erläutert der Beneficiarius, der auch in einem Exkurs über die militärische Praxis der damaligen Zeit berichtet, dass es üblich war, Truppen aus Regionen wie Ungarn, Schweiz, Spanien oder Rumänien zu rekrutieren. Angetan von den Informationen zeigten sich die beiden Teilnehmer Nadine Günther aus Remagen und Ralf Ickert, der als Tourist aus dem Hochsauerland angereist war. Wie die Geschichte mit dem halben Unterkörper ausging, bleibt indes ein Geheimnis. Ein bisschen Spannung muss für die nächsten Führungen ja erhalten bleiben.