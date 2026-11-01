Besondere Museumsnacht Besucher tauchen im Sinziger Schloss in Römer-Welt ein Judith Schumacher 01.11.2026, 11:00 Uhr

i Schön illuminiert war das Sinziger Schloss zur Museumsnacht. Judith Schumacher

Ein Lichterglanz: Auf besondere Weise lädt das Sinziger Schlosser Besucher ein, nicht nur die Welt der Römer zu entdecken, sondern zudem mehr über das Mittelalter zu erfahren. Vor allem auch das Instrumenten-Museum weiß zu begeistern.

Die zweite Museumsnacht im Sinziger Schloss zeigte erneut, welch großes Potenzial das historische Gemäuer in sich birgt. Hübsch von Schwedenfeuern und Fackeln sowie weiterer Illumination angestrahlt, bot der Bau im Stil einer neugotischen Villa ein einladendes Ambiente.







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