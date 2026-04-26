Start in den Weinfrühling Besucher kommen zu Tausenden an die Mittelahr Thomas Weber 26.04.2026, 17:00 Uhr

i Die Weinhoheiten der vier gastgebenden Orte durften nicht fehlen. Thomas Weber

Wandern ist beliebt. Und wenn dann auch noch das Wetter stimmt und der vierte Weinfrühling Mittelahr in Verbindung mit dem 17. Dernauer Weinfrühling beginnt, gibt es kein Halten mehr: Zu Tausenden sind die Menschen ins Ahrtal gekommen.

Die Saison für Weinliebhaber und Wanderer an der Mittelahr ist eröffnet. Am Samstag startete das erste Wochenende des mittlerweile vierten Weinfrühlings Mittelahr in Verbindung mit dem 17. Dernauer Weinfrühling. Bei herrlichem Frühlingswetter wurden die Anbieter von der ersten Minute an überlaufen und belagert, zu Tausenden kamen die Menschen angereist, um sich auf die Wanderrouten zu begeben.







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