Besondere Architektur
Besucher interessierten sich auch für Aussegnungshalle
Einblicke in die neue Aussegnungshalle am Ahrweiler Ahrtorfriedhof gab es am Tag der Architektur.
Einblicke in die neue Aussegnungshalle am Ahrweiler Ahrtorfriedhof gab es am Tag der Architektur.
Jochen Tarrach

Beim Tag der Architektur öffneten ungewöhnliche Bauprojekte im Kreis Ahrweiler ihre Türen — vom neuen Kurhotel bis zur futuristischen Aussegnungshalle. Besucher nutzten die Chance, hinter Fassaden und Entwürfe der Architekten zu blicken.

Lesezeit 2 Minuten
Architektur kann durchaus eine spannende Sache sein. Um das an aktuellen Beispielen zu verdeutlichen, veranstaltet die Architektenkammer in Rheinland-Pfalz seit 1995 jedes Jahr den Tag der Architektur. 2026 war das bereits am Wochenende, 27. und 28. Juni.

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Kreis Ahrweiler

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