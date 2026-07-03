Beim Tag der Architektur öffneten ungewöhnliche Bauprojekte im Kreis Ahrweiler ihre Türen — vom neuen Kurhotel bis zur futuristischen Aussegnungshalle. Besucher nutzten die Chance, hinter Fassaden und Entwürfe der Architekten zu blicken.
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Architektur kann durchaus eine spannende Sache sein. Um das an aktuellen Beispielen zu verdeutlichen, veranstaltet die Architektenkammer in Rheinland-Pfalz seit 1995 jedes Jahr den Tag der Architektur. 2026 war das bereits am Wochenende, 27. und 28. Juni.