Betrieb in Bad Neuenahr
Besucher erhalten Einblicke in Steigenberger Hotel 
Der Tag der Architektur am Steigenberger Hotel in Bad Neuenahr. Vorne links ist Architekt Gerd Bungarten vor dem Kurhaus zu sehe
Der Tag der Architektur am Steigenberger Hotel in Bad Neuenahr. Vorne links ist Architekt Gerd Bungarten vor dem Kurhaus zu sehen.
Martin Gausmann. Ahr-Foto Martin Gausmann

Zum „Tag der Architektur“ in Bad Neuenahr zog es vor allem viele Besucher in das sanierte Steigenberger Hotel. Wenn man dort nicht selbst gerade Gast ist, bekommt man sonst nur selten Einblicke in das Grandhotel.

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Bei hochsommerlichen Temperaturen konnten sich Besucher zwei Tage lang architektonische Meisterwerke im Land anschauen – so auch im Kreis Ahrweiler. Beim „Tag der Architektur“ erhielten sie Einblicke in ungewöhnliche Architekturbauten. Eine Fachjury hat insgesamt 56 Gebäude ausgewählt.

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Kreis AhrweilerBauen & Wohnen

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