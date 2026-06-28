Zum „Tag der Architektur“ in Bad Neuenahr zog es vor allem viele Besucher in das sanierte Steigenberger Hotel. Wenn man dort nicht selbst gerade Gast ist, bekommt man sonst nur selten Einblicke in das Grandhotel.
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Bei hochsommerlichen Temperaturen konnten sich Besucher zwei Tage lang architektonische Meisterwerke im Land anschauen – so auch im Kreis Ahrweiler. Beim „Tag der Architektur“ erhielten sie Einblicke in ungewöhnliche Architekturbauten. Eine Fachjury hat insgesamt 56 Gebäude ausgewählt.