Sinziger Mittelaltermarkt Besucher des Barbarossamarkts haben Spaß und tun Gutes Judith Schumacher 17.09.2026, 05:00 Uhr

i Der Barbarossamarkt in Sinzig im Jahr 2024 Martin Gausmann

Ritter, Gaukler und Glasbläser verwandeln den Sinziger Schlosspark am Wochenende in ein buntes Spektakel – mit Märchenerzähler, Ritterschule und Feuershow. Ehrenamtliche organisieren das Fest seit fast 25 Jahren, um in der Region zu helfen.

Wenn sich von Freitag, 18., bis Sonntag, 20. September, der Sinziger Schlosspark wieder in eine mittelalterliche Welt verwandelt, werden dort Ritter, Händler, Musikanten und Gaukler unterwegs sein. Für die Besucher kündigt sich also mit dem Barbarossamarkt ein Wochenende voller Atmosphäre, Begegnungen und Spaß an.







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