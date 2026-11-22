Die Umwelt- und Landwirtschaftsministerin Christine Schneider und Staatssekretärin Kristina Brixius nahmen sich bei ihrem Besuch im Ahrtal viel Zeit, um sich über die Feinheiten und Probleme rund um die Wiederherstellung der Ahr zu informieren.
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Es sind rund 1000 Maßnahmen zur Wiederherstellung der Ahr nötig. Nicht zur Wiederherstellung, wie sie einmal war, sondern zur Erstellung, wie sie einmal sein soll: weniger gefährlich bei Hochwasser, weniger zerstörerisch, weniger schädlich. In 40 Maßnahmenbündel habe man diese Fülle von Einzelmaßnahmen, von denen keine der anderen gleicht, gepackt und entsprechende Förderanträge gestellt.