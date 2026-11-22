Maßnahmen nach Ahrflut Besuch aus Mainz bei Wiederaufbauprojekten im Ahrtal Thomas Weber 22.11.2026, 12:17 Uhr

i In Altenahr erläuterte Markus Göbel den Politikerinnen die notwendigen Arbeiten, um einen schadlosen HQ20-Durchlauf von Hochwasser zu erreichen. Thomas Weber

Die Umwelt- und Landwirtschaftsministerin Christine Schneider und Staatssekretärin Kristina Brixius nahmen sich bei ihrem Besuch im Ahrtal viel Zeit, um sich über die Feinheiten und Probleme rund um die Wiederherstellung der Ahr zu informieren.

Es sind rund 1000 Maßnahmen zur Wiederherstellung der Ahr nötig. Nicht zur Wiederherstellung, wie sie einmal war, sondern zur Erstellung, wie sie einmal sein soll: weniger gefährlich bei Hochwasser, weniger zerstörerisch, weniger schädlich. In 40 Maßnahmenbündel habe man diese Fülle von Einzelmaßnahmen, von denen keine der anderen gleicht, gepackt und entsprechende Förderanträge gestellt.







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