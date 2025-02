Schinnebröder sind zufrieden Beste Stimmung beim Neuenahrer Karnevalszug Jochen Tarrach 23.02.2025, 17:05 Uhr

i Die Abteilung des TV 06 stellte im Karnevalszug Bad Neuenahr die größte Gruppe. Hans-Jürgen Vollrath

Jeck ging es am Wahlsonntag in Bad Neuenahr zu: Der große Karmevalszug der KG Blau-Weiß Neuenahrer Schinnebröder stand an. Zahlreiche Zuschauer kamen und riefen laut nach „Kamelle“ – Das erste Karnevalswochenende in der Kreisstadt war ein gelungenes.

Gelungener Auftakt zum Straßenkarneval in der Kreisstadt Bad Neuenahr-Ahrweiler. Am Samstag schlängelte sich ein bunter Zug der Karnevalsgesellschaft (KG) Rot-Weiß Bachem 1980 durch das romantische Frühburgunderdorf und am Sonntag war es die KG Blau-Weiß Neuenahrer Schinnebröder, die sich auf den Straßen der Kurstadt erstmalig zur Entflechtung der fünf Karnevalsumzüge der Kreisstadt schon am Sonntag vor dem endgültigen Höhepunkt die Ehre gab. ...

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen